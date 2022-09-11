Климов: впервые вмешательство в выборы в России осуществляет Центральное командование ВС США

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что Центральное командование Вооружённых сил США впервые осуществляет вмешательство в выборы в стране, распространяя антироссийскую пропаганду.

«Продолжается распространение антироссийской пропаганды в социальных сетях, в том числе с использованием фейк-аккаунтов... Кто этим занимается? Традиционно все называют Госдеп США, сейчас мы ещё выловили, что этим занимается Центральное командование США, чтобы иллюзий не было, кто и для чего это делает», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Центральное командование ВС США в данном контексте — «это уже новый аспект войны».

В августе Климов заявил, что западные страны будут пытаться с помощью кибератак мешать работе избиркомов в единый день голосования.