Климов: впервые вмешательство в выборы в России осуществляет Центральное командование ВС США
- РИА Новости
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«Продолжается распространение антироссийской пропаганды в социальных сетях, в том числе с использованием фейк-аккаунтов... Кто этим занимается? Традиционно все называют Госдеп США, сейчас мы ещё выловили, что этим занимается Центральное командование США, чтобы иллюзий не было, кто и для чего это делает», — цитирует его ТАСС.
По его словам, Центральное командование ВС США в данном контексте — «это уже новый аспект войны».
В августе Климов заявил, что западные страны будут пытаться с помощью кибератак мешать работе избиркомов в единый день голосования.