Климов: Запад будет пытаться мешать проведению выборов в России с помощью кибератак
В ходе пресс-конференции Климов заявил, что, «как и ранее, заморские оппоненты будут пытаться обкатывать в августе-сентябре новые приёмы и методы», в том числе использование информационно-коммуникационных технологий «с прицелом на российские президентские выборы в 2024 году».
«В частности, мешать нормальной работе избирательных комиссий при помощи кибератак», — цитирует его РИА Новости.
Также Климов заявил, что в настоящее время фиксируется подготовка прозападных СМИ и соцсетей, в том числе ресурсов иноагентов, к активному воздействию на российский электоральный процесс.
Ранее глава комитета Госдумы России по труду Ярослав Нилов предложил рассмотреть вопрос о переносе единого дня голосования на весну.