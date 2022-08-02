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Климов: Запад будет пытаться мешать проведению выборов в России с помощью кибератак

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что западные страны будут пытаться с помощью кибератак мешать работе избиркомов в единый день голосования.

В ходе пресс-конференции Климов заявил, что, «как и ранее, заморские оппоненты будут пытаться обкатывать в августе-сентябре новые приёмы и методы», в том числе использование информационно-коммуникационных технологий «с прицелом на российские президентские выборы в 2024 году». 

«В частности, мешать нормальной работе избирательных комиссий при помощи кибератак», — цитирует его РИА Новости.

Также Климов заявил, что в настоящее время фиксируется подготовка прозападных СМИ и соцсетей, в том числе ресурсов иноагентов, к активному воздействию на российский электоральный процесс. 

Ранее глава комитета Госдумы России по труду Ярослав Нилов предложил рассмотреть вопрос о переносе единого дня голосования на весну.

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