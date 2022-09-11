Памфилова рассказала о кибератаках на ДЭГ 10 и 11 сентября
- РИА Новости
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«Теперь расскажу о попытках атак на систему ДЭГ. За субботу-воскресенье с зарубежных адресов зафиксировано немногим более 300 попыток информационных воздействий на федеральную платформу ДЭГ низкой степени критичности», — цитирует её ТАСС.
Она уточнила, что кибератаки фиксируются с адресов сетей стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья.
По словам Памфиловой, «масштабных DDoS-атак за прошедшее время не было, большая часть вредоносного трафика блокируется и не доходит до периметра системы ДЭГ».
Ранее Памфилова заявила, что в первый день голосования было около 15 попыток хакерских атак «высокой степени критичности».