Глава ЦИК Памфилова призвала не подводить итоги выборов губернаторов до 14 сентября

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября.

«Уважаемые коллеги, все вы получили моё письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов», — заявила Памфилова, её слова приводит РИА Новости.

Она уточнила, что это необходимо для того, чтобы все жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены перед подведением окончательных итогов выборов.

Также Памфилова сообщила, что избирательная кампания в России проходит спокойно.