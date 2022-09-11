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Глава ЦИК Памфилова призвала не подводить итоги выборов губернаторов до 14 сентября

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября.
Глава ЦИК Памфилова призвала не подводить итоги выборов губернаторов до 14 сентября
  • globallookpress.com
  • © CEC Russia

«Уважаемые коллеги, все вы получили моё письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов», — заявила Памфилова, её слова приводит РИА Новости.

Она уточнила, что это необходимо для того, чтобы все жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены перед подведением окончательных итогов выборов.

Также Памфилова сообщила, что избирательная кампания в России проходит спокойно.

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