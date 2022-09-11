Голосование началось на выборах главы Бурятии

Участки для голосования открылись в Бурятии на выборах главы региона, сообщает избирательная комиссия региона.

«Избирательные участки в республике Бурятия открылись в воскресенье в 8:00 (3:00 мск) и закроются в 20:00 (15:00 мск)», — цитирует РИА Новости избирком Бурятии.

Отмечается, что общее число избирательных участков — 835.

Всего в республике зарегистрировано 695 990 избирателей.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалёв заявил, что в Москве более 1 млн человек получили электронные бюллетени на выборах муниципальных депутатов за первые почти 12 часов работы.