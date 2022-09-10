Глава СК поручил возбудить дело по факту нападения на росгвардейцев в Курской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области.

По данным следствия, накануне в Суджанском районе Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, которые проводили оперативно-разыскные мероприятия.

Один из сотрудников службы был ранен, позднее он скончался в медучреждении.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области», — говорится в заявлении СК России в Telegram.

Ранее Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на отдел полиции в Ижевске.