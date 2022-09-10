В Москве трансляцию салюта ко Дню города покажут на более чем 22 тысячах экранов в метро
- РИА Новости
«В День рождения столицы пассажиры московского метро смогут увидеть праздничный фейерверк на более чем 22 тыс. экранов в вагонах поездов», — приводит РИА Новости слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Уточняется, что трансляция начнётся в 21:00 мск.
10 и 11 сентября Москва отметит своё 875-летие со дня основания.
В праздничные дни Московский метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил жителей столицы с наступающим Днём города.