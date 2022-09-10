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В Москве трансляцию салюта ко Дню города покажут на более чем 22 тысячах экранов в метро

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В столичном метро будут показывать прямую трансляцию праздничного фейерверка в честь Дня города Москвы на более чем 22 тыс. медиаэкранов в вагонах поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В Москве трансляцию салюта ко Дню города покажут на более чем 22 тысячах экранов в метро
  • РИА Новости

«В День рождения столицы пассажиры московского метро смогут увидеть праздничный фейерверк на более чем 22 тыс. экранов в вагонах поездов», — приводит РИА Новости слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что трансляция начнётся в 21:00 мск.

10 и 11 сентября Москва отметит своё 875-летие со дня основания.

В праздничные дни Московский метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил жителей столицы с наступающим Днём города.

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