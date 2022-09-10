В Москве трансляцию салюта ко Дню города покажут на более чем 22 тысячах экранов в метро

В столичном метро будут показывать прямую трансляцию праздничного фейерверка в честь Дня города Москвы на более чем 22 тыс. медиаэкранов в вагонах поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«В День рождения столицы пассажиры московского метро смогут увидеть праздничный фейерверк на более чем 22 тыс. экранов в вагонах поездов», — приводит РИА Новости слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что трансляция начнётся в 21:00 мск.

10 и 11 сентября Москва отметит своё 875-летие со дня основания.

В праздничные дни Московский метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил жителей столицы с наступающим Днём города.