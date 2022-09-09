Специалист Киселёв дал советы по обогреву квартир до включения отопления

Автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв дал советы по обогреву квартир до включения отопления.

«Чтобы увеличить температуру в помещении, надо использовать какие-то обогревательные приборы — либо радиаторы, либо камин», — сказал он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, некоторые делают теплоотражающий экран из фольги и помещают его между батареей и стеной, и это может удержать тепло, но не обогреть.

«Можно заделать деревянные окна поролоном, чтобы не дуло в щели, а тепло не выходило из квартиры», — добавил Киселёв.

Ранее независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров в беседе с «Радио 1» дал советы по выбору обогревателей.