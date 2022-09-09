Педагог Малкова рассказала, как выбрать репетитора
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«К репетиторам идут с разными целями. Есть репетиторы как скорая помощь, которых ищут для того, чтобы срочно закрыть пробелы в школьной программе, иначе — двойки и неполучение аттестата. К ним обращаются в любое время учебного года», — цитирует эксперта РИАМО.
Если школьнику предстоит сдавать ОГЭ или ЕГЭ, то о выборе наставника рекомендуется задуматься заблаговременно.
«Не нужно откладывать поиск преподавателя на потом, говорить, что в сентябре отдохнём, а в октябре возьмёмся за учёбу», — считает Малкова.
Она добавила, что чем меньше времени остаётся на подготовку, тем больше будет потраченных нервов и бессонных ночей.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.