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Педагог Малкова рассказала, как выбрать репетитора

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Анна Малкова, педагог-руководитель курсов «ЕГЭ-Студия», автор книги «Моя профессия — репетитор», рассказала, как выбрать репетитора.
Педагог Малкова рассказала, как выбрать репетитора
  • Gettyimages.ru

«К репетиторам идут с разными целями. Есть репетиторы как скорая помощь, которых ищут для того, чтобы срочно закрыть пробелы в школьной программе, иначе — двойки и неполучение аттестата. К ним обращаются в любое время учебного года», — цитирует эксперта РИАМО.

Если школьнику предстоит сдавать ОГЭ или ЕГЭ, то о выборе наставника рекомендуется задуматься заблаговременно.

«Не нужно откладывать поиск преподавателя на потом, говорить, что в сентябре отдохнём, а в октябре возьмёмся за учёбу», — считает Малкова.

Она добавила, что чем меньше времени остаётся на подготовку, тем больше будет потраченных нервов и бессонных ночей.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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