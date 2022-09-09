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Росстандарт утвердил национальный стандарт зелёного строительства многоквартирных домов

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Росстандарт утвердил национальный стандарт зелёного строительства многоквартирных жилых домов, который вступает в силу с 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.
Росстандарт утвердил национальный стандарт зелёного строительства многоквартирных домов
  • РИА Новости

«Стандарт включает 81 критерий, достижение 16 из которых станет обязательным для признания здания зелёным», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что требования включают в том числе наличие инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Критерии стандарта, как отмечается, делятся на десять категорий. Чтобы пройти сертификацию по минимальному значению стандарта, необходимо набрать 81 из 163 возможных баллов.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области ликвидировали 476 незаконных свалок с начала этого года.

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