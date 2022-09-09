Росстандарт утвердил национальный стандарт зелёного строительства многоквартирных домов
- РИА Новости
«Стандарт включает 81 критерий, достижение 16 из которых станет обязательным для признания здания зелёным», — приводит заявление РИА Новости.
Отмечается, что требования включают в том числе наличие инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Критерии стандарта, как отмечается, делятся на десять категорий. Чтобы пройти сертификацию по минимальному значению стандарта, необходимо набрать 81 из 163 возможных баллов.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области ликвидировали 476 незаконных свалок с начала этого года.