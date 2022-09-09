ОНК: экс-сенатор Борис Шпигель заявил, что не может ездить в суд по состоянию здоровья

Арестованный по обвинению в даче взятки экс-сенатор Борис Шпигель, глава группы компаний «БИОТЭК», утверждает, что по состоянию здоровья не может лично присутствовать на заседаниях суда. Об этом он заявил членам ОНК Москвы, посетившим тюремную больницу при СИЗО «Матросская Тишина».

«Следствие по делу закончилось, но поездки в суд убьют меня», — привёл слова Шпигеля в беседе с RT один из членов комиссии, уточнив, что тюремные врачи также опасаются за жизнь пациента и считают, что этапирование увеличивает риск его смерти.

Также Шпигель утверждает, что нуждается в новой операции на сердце.

Как ранее сообщали СМИ, 31 марта у Шпигеля произошёл третий инфаркт.

В марте 2021 года следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье о взяточничестве.