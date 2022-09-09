ОНК: экс-сенатор Борис Шпигель заявил, что не может ездить в суд по состоянию здоровья
- РИА Новости
«Следствие по делу закончилось, но поездки в суд убьют меня», — привёл слова Шпигеля в беседе с RT один из членов комиссии, уточнив, что тюремные врачи также опасаются за жизнь пациента и считают, что этапирование увеличивает риск его смерти.
Также Шпигель утверждает, что нуждается в новой операции на сердце.
Как ранее сообщали СМИ, 31 марта у Шпигеля произошёл третий инфаркт.
В марте 2021 года следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье о взяточничестве.