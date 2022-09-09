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Отопительный сезон в Подмосковье начнётся 12 сентября

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В пресс-службе Минэнерго Московской области заявили, что отопительный сезон в Подмосковье начнётся 12 сентября.
Отопительный сезон в Подмосковье начнётся 12 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что все подмосковные котельные раньше назначенного срока отчитались о готовности к началу отопительного сезона.

«Мы поручили главам муниципальных образований принять соответствующие правовые акты и утвердить графики запуска тепла. Узнать информацию о каждом конкретном доме можно будет онлайн, воспользовавшись картой коммунальных услуг. После утверждения главами городских округов сроков подачи тепла данные о включении отопления появятся по каждому многоквартирному дому Подмосковья», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В пресс-службе отметили, что некоторые муниципалитеты уже включили отопление в детских садах и школах. Так, в Раменском городском округе тепло уже пришло в 22 садика и 11 школ. 

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