В пресс-службе Минэнерго Московской области заявили, что отопительный сезон в Подмосковье начнётся 12 сентября.

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что все подмосковные котельные раньше назначенного срока отчитались о готовности к началу отопительного сезона.

«Мы поручили главам муниципальных образований принять соответствующие правовые акты и утвердить графики запуска тепла. Узнать информацию о каждом конкретном доме можно будет онлайн, воспользовавшись картой коммунальных услуг. После утверждения главами городских округов сроков подачи тепла данные о включении отопления появятся по каждому многоквартирному дому Подмосковья», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В пресс-службе отметили, что некоторые муниципалитеты уже включили отопление в детских садах и школах. Так, в Раменском городском округе тепло уже пришло в 22 садика и 11 школ.