Блогера Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов

Блогера Юрия Хованского исключили из официального перечня физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росфинмониторинг.

«Перечень террористов и экстремистов (исключённые). Физические лица: Хованский Юрий Михайлович*, 19.01.1990 г. р. , город Никольск Пензенской области», — говорится в перечне.

В августе 2021 года Росфинмониторинг включил Хованского в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.