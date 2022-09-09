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Блогера Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов

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Блогера Юрия Хованского исключили из официального перечня физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Блогера Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росфинмониторинг.

«Перечень террористов и экстремистов (исключённые). Физические лица: Хованский Юрий Михайлович*, 19.01.1990 г. р. , город Никольск Пензенской области», — говорится в перечне.

В августе 2021 года Росфинмониторинг включил Хованского в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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