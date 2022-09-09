Суд продлил арест Илье Яшину по делу о фейках про российскую армию

Басманный суд Москвы продлил арест муниципальному депутату Илье Яшину* по делу о распространении фейков про российскую армию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Яшину меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья Евгения Николаева.

8 августа Мосгорсуд признал законным решение заключить под стражу Яшина* по делу о распространении фейков о российской армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.