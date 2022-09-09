Суд продлил арест Илье Яшину по делу о фейках про российскую армию
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Яшину меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья Евгения Николаева.
8 августа Мосгорсуд признал законным решение заключить под стражу Яшина* по делу о распространении фейков о российской армии.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.