В Ростовской области пропавшую два дня назад школьницу нашли убитой

Школьница из Ростовской области, пропавшая в среду, 7 сентября, найдена убитой.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

«В лесополосе, расположенной на окраине села Прохоровка Красносулинского района, обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 34-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве.

Как сообщает ведомство, в среду утром 14-летняя девочка с хутора Прохоровка ушла в школу и не вернулась домой.

Ранее руководитель региональной школы «Лиза Алерт» Анастасия Тараканова объяснила, что необходимо делать, если потерялся ребёнок.