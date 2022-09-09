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Учитель Красновид назвал отзывчивость и эмпатию главными качествами хорошего педагога

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Учитель географии Павел Красновид, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск, назвал главные качества хорошего педагога.
Учитель Красновид назвал отзывчивость и эмпатию главными качествами хорошего педагога
  • РИА Новости

«Я думаю, все согласятся, что хороший педагог — это прежде всего хороший человек. Это человек добрый, отзывчивый, обладающий эмпатией, способный переживать радость другого, способный помогать в случае трудностей», — сказал Красновид в разговоре с РИАМО.

Также он отметил, что каждый учитель должен уметь увлечь своим предметом детей.

По его словам, педагог должен быть и интересной личностью с широким кругозором.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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