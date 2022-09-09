Учитель Красновид назвал отзывчивость и эмпатию главными качествами хорошего педагога

Учитель географии Павел Красновид, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск, назвал главные качества хорошего педагога.

«Я думаю, все согласятся, что хороший педагог — это прежде всего хороший человек. Это человек добрый, отзывчивый, обладающий эмпатией, способный переживать радость другого, способный помогать в случае трудностей», — сказал Красновид в разговоре с РИАМО.

Также он отметил, что каждый учитель должен уметь увлечь своим предметом детей.

По его словам, педагог должен быть и интересной личностью с широким кругозором.

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