военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Замглавы МИД России Руденко: решение о визах для украинцев ещё не принято

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что решение о форме ответа России на введение виз Украиной ещё не принято.
Замглавы МИД России Руденко: решение о визах для украинцев ещё не принято
  • РИА Новости

«Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, необходимо принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный.

«Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», — заявил Руденко.

Он добавил, что не обязательно всё должно быть сделано зеркально.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, несмотря на введение Киевом визового режима.

По его словам, с этой даты окончательно прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить