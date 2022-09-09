Замглавы МИД России Руденко: решение о визах для украинцев ещё не принято

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что решение о форме ответа России на введение виз Украиной ещё не принято.

«Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, необходимо принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный.

«Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», — заявил Руденко.

Он добавил, что не обязательно всё должно быть сделано зеркально.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, несмотря на введение Киевом визового режима.

По его словам, с этой даты окончательно прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках.