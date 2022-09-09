В МИД России заявили, что продление сделки по зерну будет зависеть от хода её выполнения

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что продление сделки по зерну будет зависеть от хода её выполнения.

Он напомнил, что в ноябре приближается срок завершения этого проекта.

По его словам, от того, как будут выполняться все его составляющие, будет зависеть решение российской стороны о целесообразности его продления.

«Мы смотрим на то, как она (сделка. — RT) реализуется. К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН», — цитирует РИА Новости Руденко.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.