военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В МИД России заявили, что продление сделки по зерну будет зависеть от хода её выполнения

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что продление сделки по зерну будет зависеть от хода её выполнения.
В МИД России заявили, что продление сделки по зерну будет зависеть от хода её выполнения
  • РИА Новости

Он напомнил, что в ноябре приближается срок завершения этого проекта.

По его словам, от того, как будут выполняться все его составляющие, будет зависеть решение российской стороны о целесообразности его продления.

«Мы смотрим на то, как она (сделка. — RT) реализуется. К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН», — цитирует РИА Новости Руденко.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить