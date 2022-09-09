В Рязанской области отменили введённый из-за лесных пожаров режим ЧС

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в большей части региона с 9 сентября отменяется режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за лесных пожаров.

«Принял решение отменить на территории области режим ЧС. Лесной пожар ликвидирован, завершается борьба с задымлениями. Для оперативного устранения последствий возгорания, окарауливания и эффективного использования сил и средств с сегодняшнего дня режим ЧС сохраняется только на территориях Рязанского, Спасского и Клепиковского районов», — написал Малков в своём Telegram.

Он опубликовал подписанное им распоряжение.

Малков ввёл во всём регионе режим ЧС из-за лесных пожаров 22 августа.

В августе телеканал «360» сообщал, что министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что экологическую обстановку в регионе в связи с пожарами в Рязанской области контролируют ежедневно с помощью передвижных лабораторий.