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В Рязанской области отменили введённый из-за лесных пожаров режим ЧС

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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в большей части региона с 9 сентября отменяется режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за лесных пожаров.
В Рязанской области отменили введённый из-за лесных пожаров режим ЧС
  • РИА Новости

«Принял решение отменить на территории области режим ЧС. Лесной пожар ликвидирован, завершается борьба с задымлениями. Для оперативного устранения последствий возгорания, окарауливания и эффективного использования сил и средств с сегодняшнего дня режим ЧС сохраняется только на территориях Рязанского, Спасского и Клепиковского районов», — написал Малков в своём Telegram.

Он опубликовал подписанное им распоряжение.

Малков ввёл во всём регионе режим ЧС из-за лесных пожаров 22 августа.

В августе телеканал «360» сообщал, что министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что экологическую обстановку в регионе в связи с пожарами в Рязанской области контролируют ежедневно с помощью передвижных лабораторий.

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