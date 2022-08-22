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В Рязанской области ввели режим ЧС

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Врио губернатора Рязанской области Павел Малков ввёл в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров.
В Рязанской области ввели режим ЧС
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС», — написал Малков.

Он также отметил, что обстановка в регионе остается напряжённой. По данным Авиалесоохраны, площадь пожара составляет 8—9 тыс. га.

Ранее телеканал «360» сообщал, что министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что экологическую обстановку в регионе в связи с пожарами в Рязанской области контролируют ежедневно с помощью передвижных лабораторий.

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