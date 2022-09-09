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На сайте Минобороны России появился раздел о мемориальном комплексе «Саур-Могила» в Донбассе

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В Минобороны России сообщили о запуске на своём сайте исторического раздела о мемориальном комплексе «Саур-Могила» в Донбассе.
На сайте Минобороны России появился раздел о мемориальном комплексе «Саур-Могила» в Донбассе
  • РИА Новости

Отмечается, что информация в разделе «На высоте, где не выдерживала сталь...» основана на документах из фондов Центрального архива российского военного ведомства.

«Взятие Саур-Могилы означало крушение обороны фашистов, в системе которой эта высота играла ключевую роль. Оно позволило советскому командованию развить наступление в направлении Сталино (ныне — Донецк)», — сообщило ведомство в своём Telegram.

В конце июня стало известно, что в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики восстанавливают мемориальный комплекс «Саур-Могила», пострадавший в результате боевых действий в 2014 году.

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