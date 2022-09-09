Депутат Бессараб прокомментировала идею налоговых льгот на арендуемые студентами квартиры

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение об освобождении доходов от сдачи жилья иногородним студентам от налогообложения.

Бессараб напомнила, что сегодня существует возможность оплачивать налог на профессиональные доходы. В таком случае при оказании услуг по сдаче в аренду жилого помещения граждане будут оплачивать 4% налога.

«Субсидирование аренды жилья — это очень хорошая идея. Но, наверное, она должна быть направлена не на арендодателей, а именно на студентов-арендаторов. Думаю, предстоит существенная доработка данной инициативы. И в том числе обсуждение с профессиональным и студенческим сообществом», — сказала депутат.

Она отметила, что студенчеству, безусловно, необходимо помогать.

«Прежде всего это должны быть доступные и долгосрочные кредиты на образование. Хотя ежегодно бюджетные места увеличиваются в количестве, далеко не каждый из наших молодых людей может поступить на бюджетной основе», — добавила собеседница RT.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить доходы от сдачи жилья иногородним студентам от налогообложения.

В обращении законодатель отметил, что одна из главных проблем иногородних студентов — поиск места жительства.

Он добавил, что многие собственники жилья скептически смотрят на перспективу заселения студентов, предпочитая им работающих граждан со стабильным доходом.