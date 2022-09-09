В Госдуме предложили ввести налоговую льготу на арендуемые студентами квартиры

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить доходы от сдачи жилья иногородним студентам от налогообложения. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что одна из главных проблем иногородних студентов — поиск места жительства. В вузовских общежитиях далеко не всегда находятся свободные места, особенно для обучающихся на платной основе. Единственной альтернативой в данной ситуации остаётся аренда жилого помещения.

Многие собственники жилья скептически смотрят на перспективу заселения студентов, предпочитая им работающих граждан со стабильным доходом. При этом независимо от того, кому собственник сдаёт квартиру, он должен уплатить 13% налога с данного вида доходов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения налоговой льготы — освободить собственников жилых помещений от НДФЛ с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду, если арендаторами выступают иногородние граждане, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях по программам очного обучения», — говорится в тексте обращения.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в российские вузы зачислили в этом году 575 тыс. абитуриентов.