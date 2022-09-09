Более 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв заявил, что хакеры совершили более 350 атак на систему онлайн-голосования столицы начиная с 06:00.

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 06:00 их было более 350», — приводится его заявление в Telegram-канале штаба.

Уточняется, что система успешно отражает все попытки взлома.

Ранее сообщалось, что в Москве открылось более 3,2 тыс. избирательных участков на выборах муниципальных депутатов. Проголосовать на данных выборах также можно онлайн.