Более 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы
- РИА Новости
«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 06:00 их было более 350», — приводится его заявление в Telegram-канале штаба.
Уточняется, что система успешно отражает все попытки взлома.
Ранее сообщалось, что в Москве открылось более 3,2 тыс. избирательных участков на выборах муниципальных депутатов. Проголосовать на данных выборах также можно онлайн.