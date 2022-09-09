Нефтесервисная корпорация Halliburton заявила о продаже российского бизнеса

Американская нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton заявила о продаже российского бизнеса экс-сотрудникам предприятия.

«Halliburton сообщила сегодня о завершении сделки по продаже российского бизнеса находящейся в России управленческой команде из бывших сотрудников», — говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что Halliburton уходит с российского рынка. Бизнес в России будет переименован в BurService и будет вести независимую деятельность.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг ранее на Восточном экономическом форуме заявил, что для рывка российского бизнеса необходимо «немножко убрать регуляторику, отпустить людей».

По данным РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ, уход из России компании Coca-Cola привёл к тому, что в магазинах стало больше брендов напитков со вкусом колы.