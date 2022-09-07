Аркадий Ротенберг заявил о необходимости «отпустить людей» для рывка российского бизнеса
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью РБК.
«Нам надо не шашечки рисовать, а ехать», — отмечает Аркадий Ротенберг.
Он подчеркнул, что, несмотря на уход ряда иностранных компаний, безработица в России сократилась. По его словам, это произошло из-за того, что «у малых и средних предприятий появилась возможность что-то производить, они стали развиваться, привлекать кадры».
«Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей, они всё нашли бы, всё бы сделали, всё было бы гораздо быстрее», — сказал Ротенберг.
В конце августа Росстат опубликовал доклад, в котором говорится, что уровень безработицы в России в июле 2022 года третий месяц подряд держится на историческом минимуме 3,9%.