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Аркадий Ротенберг заявил о необходимости «отпустить людей» для рывка российского бизнеса

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Бизнесмен Аркадий Ротенберг на Восточном экономическом форуме заявил, что для рывка российского бизнеса необходимо «немножко убрать регуляторику, отпустить людей».
Аркадий Ротенберг заявил о необходимости «отпустить людей» для рывка российского бизнеса
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью РБК.

«Нам надо не шашечки рисовать, а ехать», — отмечает Аркадий Ротенберг. 

Он подчеркнул, что, несмотря на уход ряда иностранных компаний, безработица в России сократилась. По его словам, это произошло из-за того, что «у малых и средних предприятий появилась возможность что-то производить, они стали развиваться, привлекать кадры».

«Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей, они всё нашли бы, всё бы сделали, всё было бы гораздо быстрее», — сказал Ротенберг.

В конце августа Росстат опубликовал доклад, в котором говорится, что уровень безработицы в России в июле 2022 года третий месяц подряд держится на историческом минимуме 3,9%.

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