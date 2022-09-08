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Сомнолог Бузунов заявил о вреде яркого ночного освещения для сна

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Врач-сомнолог, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов заявил о вреде яркого ночного освещения для сна.
Сомнолог Бузунов заявил о вреде яркого ночного освещения для сна
  • Gettyimages.ru

«Ранний восход солнца или ярко светящие фонари прямо в окна ухудшают ситуацию. Если у вас не очень плотные шторы, то свет, фотоны даже через закрытые веки попадают на глаза, в мозг и подавляют продукцию мелатонина», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в результате человек хуже восстанавливается физически и психически.

Как отметил Бузунов, на сон и здоровье негативно влияют и светящиеся гаджеты.

«Ночники вполне возможны, чтобы совсем в темноте не ходить, но их желательно располагать вне оси прямого зрения, где-нибудь за столом, за шкафом, за занавеской, чтобы они давали рассеянный свет», — добавил эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News рассказала, что людям с индивидуальной чувствительностью к кофе стоит от него отказаться.

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