Компания Sony Music сообщила о полном выходе с российского рынка
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«(Sony Music Group. — RT) приняла решение полностью уйти с российского рынка и передать российские подразделения и сотрудников местному управлению», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Sony Music стала первой глобальной записывающей компанией, которая полностью уходит из России.
В марте компания Sony Pictures Entertainment объявила о приостановке деятельности на территории России из-за ситуации на Украине.