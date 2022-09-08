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Компания Sony Music сообщила о полном выходе с российского рынка

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Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group приняла решение полностью покинуть российский рынок. Об этом сообщает журнал Billboard со ссылкой на заявление компании.
Компания Sony Music сообщила о полном выходе с российского рынка
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«(Sony Music Group. — RT) приняла решение полностью уйти с российского рынка и передать российские подразделения и сотрудников местному управлению», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Sony Music стала первой глобальной записывающей компанией, которая полностью уходит из России.

В марте компания Sony Pictures Entertainment объявила о приостановке деятельности на территории России из-за ситуации на Украине. 

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