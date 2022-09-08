В Москве завершили реконструкцию развязки Осташковского шоссе с МКАД

Завершение реконструкции развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную ситуацию на севере и северо-востоке столицы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Согласно проекту, выполнено строительство 8,7 км дорог, в том числе четырёх искусственных сооружений протяжённостью 1,6 км. На участке возведено два путепровода на внешней стороне МКАД в сторону Алтуфьевского шоссе и на внутренней стороне МКАД в сторону Ярославского шоссе, а также две эстакады-съезда», — сообщил Бочкарёв.

Также построен надземный пешеходный переход через улицу Осташковская, установлено 550 м шумозащитных экранов и четыре лестничных схода. Обустроено четыре остановки общественного транспорта.

«Открытие развязки улучшит транспортную доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи Московской области, где проживают порядка одного миллиона человек», — уточнил Бочкарёв.

Реконструкцию развязки завершили в четверг, 8 сентября.

«Её конструкция уже совершенно другая. Она оборудована направленными съездами», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, их пропускная способность выше, а это значит, что будет меньше пробок и больше комфорта для жителей сразу семи районов.