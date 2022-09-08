Глава Крыма Аксёнов: вхождение в Россию новых регионов логично и без голосования

Глава Крыма Сергей Аксёнов высказал мнение, что вхождение в состав России освобождённых территорий юга Украины логично и без проведения голосования.

По его словам, такой вариант «является вполне логичным и обоснованным в нынешней ситуации».

«Это вопрос политической воли... Это, конечно, будет решать высшее руководство», — сказал Аксёнов РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли объединение освобождённых территорий с Россией без голосования по этому вопросу.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях в День народного единства 4 ноября.