военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава Крыма Аксёнов: вхождение в Россию новых регионов логично и без голосования

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов высказал мнение, что вхождение в состав России освобождённых территорий юга Украины логично и без проведения голосования.
Глава Крыма Аксёнов: вхождение в Россию новых регионов логично и без голосования
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

По его словам, такой вариант «является вполне логичным и обоснованным в нынешней ситуации».

«Это вопрос политической воли... Это, конечно, будет решать высшее руководство», — сказал Аксёнов РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли объединение освобождённых территорий с Россией без голосования по этому вопросу.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях в День народного единства 4 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить