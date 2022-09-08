Специалист Власов посоветовал «не вступать в перепалку» с телефонными мошенниками

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT прокомментировал предупреждение от специалистов «Лаборатории Касперского», согласно которому телефонные мошенники могут отомстить людям, которые при звонке пытаются их разыграть.

По словам эксперта, избежать этого можно только «целенаправленными совместными усилиями» государственных силовых служб и мобильных операторов.

«Подмена номеров — это весьма простая техническая возможность, поэтому основное упование — на государственно-частное партнёрство», — объяснил Власов.

Он также порекомендовал россиянам «не вступать в перепалку» с телефонными мошенниками, а просто класть трубку.

Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники могут отомстить людям, которые при звонке пытаются их разыграть.

Как сообщает газета «Известия», злоумышленники начинают использовать номера таких абонентов в качестве подменных, после обзвона людям начинают звонить жертвы злоумышленников с требованием вернуть похищенные средства.