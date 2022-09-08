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Специалист Власов посоветовал «не вступать в перепалку» с телефонными мошенниками

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Ангелина Шурпина
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT прокомментировал предупреждение от специалистов «Лаборатории Касперского», согласно которому телефонные мошенники могут отомстить людям, которые при звонке пытаются их разыграть.
Специалист Власов посоветовал «не вступать в перепалку» с телефонными мошенниками
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

По словам эксперта, избежать этого можно только «целенаправленными совместными усилиями» государственных силовых служб и мобильных операторов.

«Подмена номеров — это весьма простая техническая возможность, поэтому основное упование — на государственно-частное партнёрство», — объяснил Власов.

Он также порекомендовал россиянам «не вступать в перепалку» с телефонными мошенниками, а просто класть трубку.

Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники могут отомстить людям, которые при звонке пытаются их разыграть.

Как сообщает газета «Известия», злоумышленники начинают использовать номера таких абонентов в качестве подменных, после обзвона людям начинают звонить жертвы злоумышленников с требованием вернуть похищенные средства.

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