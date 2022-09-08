Специалист Власов посоветовал «не вступать в перепалку» с телефонными мошенниками
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По словам эксперта, избежать этого можно только «целенаправленными совместными усилиями» государственных силовых служб и мобильных операторов.
«Подмена номеров — это весьма простая техническая возможность, поэтому основное упование — на государственно-частное партнёрство», — объяснил Власов.
Он также порекомендовал россиянам «не вступать в перепалку» с телефонными мошенниками, а просто класть трубку.
Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники могут отомстить людям, которые при звонке пытаются их разыграть.
Как сообщает газета «Известия», злоумышленники начинают использовать номера таких абонентов в качестве подменных, после обзвона людям начинают звонить жертвы злоумышленников с требованием вернуть похищенные средства.