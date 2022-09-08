«Известия» предупредили о «мести» телефонных мошенников абонентам, которые их разыгрывают

Телефонные мошенники могут отомстить людям, которые при звонке пытаются их разыграть. Как сообщили «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского», злоумышленники начинают использовать номера таких абонентов в качестве подменных.

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Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что после обзвона людям начинают звонить жертвы злоумышленников с требованием вернуть похищенные средства. В Центробанке подчеркнули, что при поступлении подозрительного телефонного звонка необходимо немедленно прервать разговор. Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что количество атак телефонных мошенников в России растёт.