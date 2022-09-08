«Известия» предупредили о «мести» телефонных мошенников абонентам, которые их разыгрывают
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Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что после обзвона людям начинают звонить жертвы злоумышленников с требованием вернуть похищенные средства.
В Центробанке подчеркнули, что при поступлении подозрительного телефонного звонка необходимо немедленно прервать разговор.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что количество атак телефонных мошенников в России растёт.