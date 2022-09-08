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«Известия» предупредили о «мести» телефонных мошенников абонентам, которые их разыгрывают

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Телефонные мошенники могут отомстить людям, которые при звонке пытаются их разыграть. Как сообщили «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского», злоумышленники начинают использовать номера таких абонентов в качестве подменных.
«Известия» предупредили о «мести» телефонных мошенников абонентам, которые их разыгрывают
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что после обзвона людям начинают звонить жертвы злоумышленников с требованием вернуть похищенные средства.

В Центробанке подчеркнули, что при поступлении подозрительного телефонного звонка необходимо немедленно прервать разговор.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что количество атак телефонных мошенников в России растёт.

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