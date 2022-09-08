Мишустин перечислил факторы сохранения финансовой стабильности в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал об основных факторах сохранения финансовой стабильности в стране.

Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин заявил, что деятельность ФНБ совместно с работой Центробанка сформировали «подушку безопасности» в России.

Другими важными инструментами он назвал создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования, а также платформы налоговой службы, казначейства, ведение единого казначейского счёта и таможенное администрирование.

«Всё это те вехи, которые дают возможность даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся против нашей страны, людям чувствовать финансовую стабильность», — заключил Мишустин.

Мишустин также заявил, что ответственная финансовая политика в России позволила нивелировать эффекты санкций.

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума высказался по поводу инфляции в стране.