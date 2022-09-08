военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мишустин перечислил факторы сохранения финансовой стабильности в России

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал об основных факторах сохранения финансовой стабильности в стране.
Мишустин перечислил факторы сохранения финансовой стабильности в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин заявил, что деятельность ФНБ совместно с работой Центробанка сформировали «подушку безопасности» в России.

Другими важными инструментами он назвал создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования, а также платформы налоговой службы, казначейства, ведение единого казначейского счёта и таможенное администрирование.

«Всё это те вехи, которые дают возможность даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся против нашей страны, людям чувствовать финансовую стабильность», — заключил Мишустин.

Мишустин также заявил, что ответственная финансовая политика в России позволила нивелировать эффекты санкций.

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума высказался по поводу инфляции в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить