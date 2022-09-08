Мишустин перечислил факторы сохранения финансовой стабильности в России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Мишустин заявил, что деятельность ФНБ совместно с работой Центробанка сформировали «подушку безопасности» в России.
Другими важными инструментами он назвал создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования, а также платформы налоговой службы, казначейства, ведение единого казначейского счёта и таможенное администрирование.
«Всё это те вехи, которые дают возможность даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся против нашей страны, людям чувствовать финансовую стабильность», — заключил Мишустин.
Мишустин также заявил, что ответственная финансовая политика в России позволила нивелировать эффекты санкций.
Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума высказался по поводу инфляции в стране.