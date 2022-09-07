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Путин высказался по поводу инфляции в России

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Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума высказался по поводу инфляции в стране.
Путин высказался по поводу инфляции в России
  • РИА Новости

«У нас она сейчас где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличии от западных экономик, — на снижение. Думаю, по результатам года у нас будет где-то 12%, а по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели — кто-то говорит 5-6%, а кто-то говорит, что будет достигнут и уровень 4%», — сказал он.

При этом Путин отметил, что, например, у западных стран, против которых санкции не вводили, инфляция уже показывает высокие результаты, в частности, в Нидерландах — 12%, в Латвии — 20,8%, в Литве — 21,1% и т.д.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию 13,4% по итогам 2022 год.

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