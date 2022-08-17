Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в 13,4% по итогам 2022 года

Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию в 13,4% по итогам 2022 года.

Об этом РИА Новости рассказал федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов.

По его словам, показатели инфляции в России будут снижаться, поскольку в марте, по некоторым оценкам, инфляция составляла 17,5%, а к декабрю снизится до 13,4%.

Дефляция, отметил источник, закончится до конца года.

10 августа в Росстате сообщили, что дефляция за неделю в России составила 0,08%.