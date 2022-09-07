Пять регионов России заключили туристические соглашения в рамках ВЭФ
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА REGNUM.
Всего корпорация «Туризм.рф» заключила соглашения с 51 регионом.
«В планах до конца года вовлечь в эту работу уже абсолютно все регионы страны», — сказал зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.
Со своей стороны, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв отметил, что регион открыт для сотрудничества с институтами развития и финансовыми организациями, передаёт transsibinfo.com.
«И в этом мы также рассчитываем на поддержку корпорации «Туризм.рф», — добавил он.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума обсудили перспективы развития туризма в республике.