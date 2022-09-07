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Пять регионов России заключили туристические соглашения в рамках ВЭФ

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В ходе Восточного экономического форума соглашения о развитии туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» подписали глава Дагестана Сергей Меликов, губернаторы Хабаровского края Михаил Дегтярёв, Приамурья Василий Орлов, Магаданской области Сергей Носов и Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов.
Пять регионов России заключили туристические соглашения в рамках ВЭФ
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает ИА REGNUM.

Всего корпорация «Туризм.рф» заключила соглашения с 51 регионом.

«В планах до конца года вовлечь в эту работу уже абсолютно все регионы страны», — сказал зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

Со своей стороны, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв отметил, что регион открыт для сотрудничества с институтами развития и финансовыми организациями, передаёт transsibinfo.com.

«И в этом мы также рассчитываем на поддержку корпорации «Туризм.рф», — добавил он.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума обсудили перспективы развития туризма в республике.

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