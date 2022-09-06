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Минниханов и Догузова обсудили перспективы развития туризма в Татарстане

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Глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума обсудили перспективы развития туризма в республике.
Минниханов и Догузова обсудили перспективы развития туризма в Татарстане
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

В частности, Минниханов отметил важность проведения заседания президиума Госсовета по вопросу развития туризма.

В конце августа Ростуризм подвёл итоги конкурсного отбора на получение субсидий для продвижения событийных мероприятий в 2023 году. Татарстану направят более 40,7 млн рублей.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным летний турсезон.

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