Минниханов и Догузова обсудили перспективы развития туризма в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума обсудили перспективы развития туризма в республике.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

В частности, Минниханов отметил важность проведения заседания президиума Госсовета по вопросу развития туризма.

В конце августа Ростуризм подвёл итоги конкурсного отбора на получение субсидий для продвижения событийных мероприятий в 2023 году. Татарстану направят более 40,7 млн рублей.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным летний турсезон.