Юрист прокомментировал предложение ввести оформление завещания при повторном браке
- Gettyimages.ru
- © courtneyk
По мнению юриста, такое предложение может противоречить ряду конституционных норм.
«Кроме того, обязанность составлять завещание ещё не означает, что в нём будет прописано то, что обеспечит права детей от первого брака на имущество наследодателя», — уточнил Соловьёв.
Он добавил, что «свобода завещания подразумевает свободу каждого гражданина в волеизъявлении при совершении завещания».
«Согласно действующему законодательству, если завещателя обязали, заставили или иным образом принудили написать завещание, то такое завещание является оспоримым», — считает он.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать граждан с детьми составлять завещание при повторном вступлении в брак.