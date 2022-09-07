Юрист прокомментировал предложение ввести оформление завещания при повторном браке

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова обязать граждан с детьми составлять завещание при повторном вступлении в брак.

По мнению юриста, такое предложение может противоречить ряду конституционных норм.

«Кроме того, обязанность составлять завещание ещё не означает, что в нём будет прописано то, что обеспечит права детей от первого брака на имущество наследодателя», — уточнил Соловьёв.

Он добавил, что «свобода завещания подразумевает свободу каждого гражданина в волеизъявлении при совершении завещания».

«Согласно действующему законодательству, если завещателя обязали, заставили или иным образом принудили написать завещание, то такое завещание является оспоримым», — считает он.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать граждан с детьми составлять завещание при повторном вступлении в брак.