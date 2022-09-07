Площадь сгоревших в Рязанской области лесов превысила 30 тысяч га
- РИА Новости
Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб.
«По состоянию на 07:00 мск среды, площадь сгоревших лесов в Рязанской области увеличилась на 60 га», — сказал собеседник.
Всего с начала пожаров на территории региона огнем уничтожены 30,37 тыс. г. леса.
Уточняется, что увеличение общей площади сгоревших лесов произошло в результате корректировки и пересчёта площади, пройденной огнём.
Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что порядка 60% пожаров в Рязанской области произошли по вине человека.