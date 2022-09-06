Глава Минприроды Козлов: 60% пожаров в Рязанской области произошли по вине человека

Глава Минприроды России Александр Козлов в интервью ТАСС заявил, что порядка 60% пожаров в Рязанской области произошли по вине человека.

«60% лесных пожаров на территории Рязанской области произошли из-за неосторожного обращения с огнём и выжигания сухой растительности», — сказал он на полях Восточного экономического форума.

Также Козлов сообщил, что 31 материал по фактам лесных пожаров, которые имеют признаки преступления, направили в отдел по надзорной деятельности МЧС России.

Ранее министр сообщил, что лесные пожары в России нанесли ущерб на 9,3 млрд рублей с начала года.

До этого правительство России сообщило о локализации лесных пожаров в ряде регионов.