Ростуризм сохранил прогноз внутреннего турпотока в стране в 61 млн человек по итогам года
- РИА Новости
Об этом она сказала в кулуарах Восточного экономического форума.
«Наши прогнозы в 61 млн человек сохраняются, по итогам года», — цитирует её РИА Новости.
Она также отметила, что за два года количество людей, которые ездят по стране с целью отдыха и досуга, выросло в два раза, что связано со многими факторами, включая программу туристического кешбэка и санкционное давление.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным летний турсезон.