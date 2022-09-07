Ростуризм сохранил прогноз внутреннего турпотока в стране в 61 млн человек по итогам года

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство сохраняет прогноз объёма туристического потока внутри России в 61 млн человек по итогам текущего года.

Об этом она сказала в кулуарах Восточного экономического форума.

«Наши прогнозы в 61 млн человек сохраняются, по итогам года», — цитирует её РИА Новости.

Она также отметила, что за два года количество людей, которые ездят по стране с целью отдыха и досуга, выросло в два раза, что связано со многими факторами, включая программу туристического кешбэка и санкционное давление.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным летний турсезон.