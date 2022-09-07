Попова заявила об отсутствии новых опасных вариантов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме заявила об отсутствии новых опасных вариантов коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пока каких-то новых опасных вариантов нет, но что вирус дальше себе «планирует» — никто не может сказать определённо. Например, первая находка ВА.4 в России была ещё в феврале, а развитие эпидситуации с этим вариантом началось уже после апреля», — цитирует её РИА Новости.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.