Попова заявила об отсутствии новых опасных вариантов коронавируса
- РИА Новости
«Пока каких-то новых опасных вариантов нет, но что вирус дальше себе «планирует» — никто не может сказать определённо. Например, первая находка ВА.4 в России была ещё в феврале, а развитие эпидситуации с этим вариантом началось уже после апреля», — цитирует её РИА Новости.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.
Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.