Попова выразила надежду на избежание нового подъёма заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости выразила надежду, что россиянам удастся избежать нового подъёма заболеваемости COVID-19.

«Пандемия уходит из столичного региона. Сегодня снижается заболеваемость там, куда вирус пришёл сначала. Если мы в сентябре всё будем делать правильно, то второго подъёма мы можем избежать, по крайней мере COVID-19, будет только ОРВИ», — заявила Попова.

Она рассказала, что показатели заболеваемости в Москве на прошлой неделе снизились на 16%, в Московской области — на 19%, в Санкт-Петербурге — на 26%.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы COVID-19 приводят к естественной иммунизации.

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.