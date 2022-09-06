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Ставропольский край принял 870 тысяч туристов в январе — июле

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Ставропольский край принял 870 тыс. туристов в январе — июле 2022 года, что на 29,5% больше, чем годом ранее.
Ставропольский край принял 870 тысяч туристов в январе — июле
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства туризма и оздоровительных курортов.

«Подведены итоги загрузки санаторно-курортного и гостиничного комплекса Ставропольского края с января по июль 2022 года. За это время курорты края посетили 871 125 человек. Из них курорты Кавказских Минеральных Вод — 730 439 человек», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, за январь — август турпоток в основные турцентры Татарстана вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила зампред Госкомитета республики по туризму Айгуль Балахонцева, передаёт «Реальное время».

Загрузка гостиниц в регионе по сравнению с 2021 годом выросла на 8%.

Ранее сообщалось, что максимальный кешбэк за путешествия на Дальний Восток может быть увеличен с 20 до 40% от стоимости тура.

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