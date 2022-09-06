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ФАС заявила, что Google устранила нарушения антимонопольного законодательства

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Компания Google исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы России и устранила нарушения антимонопольного законодательства в своём сервисе Google Play. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
ФАС заявила, что Google устранила нарушения антимонопольного законодательства
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

В службе провели анализ действий американской компании.

«Одним из пунктов предупреждения, помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты, было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях», — говорится в заявлении.

В ФАС добавили, что Google действительно исполнила предупреждение службы.

«Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России», — отмечается в тексте.

В июле ФАС выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора.

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