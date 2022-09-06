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Участники ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового многополярного мира

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В рамках Восточного экономического форума прошла сессия международного клуба «Валдай» — «Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений».
Участники ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового многополярного мира
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает ФАН.

Участники встречи обсудили последствия смещения центра экономического развития и сил в сторону Азии, а также потенциал России.

«Очень важно нам самим принять, что мы экспортируем и готовы экспортировать не только конкретные товары, это безусловно так, мы готовы экспортировать продовольственную безопасность, водную безопасность, энергетическую безопасность. И, как оказывается, это огромные конкурентные преимущества», — заявила декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачёва.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ-2022 представили семь проектов технопарка «Якутия», в том числе умную систему борьбы с лесными пожарами.

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