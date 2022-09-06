Суд вынес приговор врачам Сушкевич и Белой по делу об убийстве младенца 

Мособлсуд вынес приговор врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорождённого в Калининграде.

Об этом сообщило РИА Новости.

Сушкевич приговорена к девяти годам лишения свободы, Белая — к девяти с половиной годам.

Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Также фигуранткам запретили в течение трёх лет после освобождения работать по профессии.

В июне 2019 года СК предъявил Сушкевич обвинение в совершении умышленного убийства, а Белой — в организации убийства ребёнка.

10 декабря 2020 года коллегия присяжных в Калининградском областном суде пятью голосами против трёх вынесла оправдательный приговор.

Однако после обжалования прокуратуры апелляционная инстанция отменила его.