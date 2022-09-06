Суд вынес приговор врачам Сушкевич и Белой по делу об убийстве младенца
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Сушкевич приговорена к девяти годам лишения свободы, Белая — к девяти с половиной годам.
Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
Также фигуранткам запретили в течение трёх лет после освобождения работать по профессии.
В июне 2019 года СК предъявил Сушкевич обвинение в совершении умышленного убийства, а Белой — в организации убийства ребёнка.
10 декабря 2020 года коллегия присяжных в Калининградском областном суде пятью голосами против трёх вынесла оправдательный приговор.
Однако после обжалования прокуратуры апелляционная инстанция отменила его.