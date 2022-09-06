Актрису Рудину оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Тверской суд Москвы оштрафовал актрису Татьяну Рудину на 50 тыс. рублей за размещение публикации с негативным отношением к спецоперации ВС России на Украине.

Как сообщает ТАСС, решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

«Признать Рудину виновной в совершении административного правонарушения... Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — огласила решение судья.

Заседание суда проходило в закрытом режиме без участия самой актрисы.

Ранее в Тверской суд Москвы поступило административное дело в отношении актрисы Татьяны Рудиной о дискредитации Вооружённых сил России.

Российская актриса Кристина Асмус не явилась на рассмотрение протокола по аналогичному делу.