Актрису Рудину оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
- РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.
«Признать Рудину виновной в совершении административного правонарушения... Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — огласила решение судья.
Заседание суда проходило в закрытом режиме без участия самой актрисы.
Ранее в Тверской суд Москвы поступило административное дело в отношении актрисы Татьяны Рудиной о дискредитации Вооружённых сил России.
Российская актриса Кристина Асмус не явилась на рассмотрение протокола по аналогичному делу.