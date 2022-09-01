Суд рассмотрит административное дело в отношении актрисы Рудиной о дискредитации армии

В Тверской суд Москвы поступило административное дело в отношении актрисы Татьяны Рудиной о дискредитации Вооружённых сил России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда столицы.

«В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Татьяны Рудиной», — говорится в сообщении.

Заседание суда назначено на 12:00 мск 6 сентября.

Отмечается, что также 6 сентября в 11:00 будет рассмотрен аналогичный протокол в отношении актрисы Кристины Асмус.

Ранее в отношении Асмус составили протокол по статье о дискредитации ВС России.