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Суд рассмотрит административное дело в отношении актрисы Рудиной о дискредитации армии

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В Тверской суд Москвы поступило административное дело в отношении актрисы Татьяны Рудиной о дискредитации Вооружённых сил России.
Суд рассмотрит административное дело в отношении актрисы Рудиной о дискредитации армии
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда столицы.

«В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Татьяны Рудиной», — говорится в сообщении.

Заседание суда назначено на 12:00 мск 6 сентября.

Отмечается, что также 6 сентября в 11:00 будет рассмотрен аналогичный протокол в отношении актрисы Кристины Асмус.

Ранее в отношении Асмус составили протокол по статье о дискредитации ВС России.

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