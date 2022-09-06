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Юрист Сорокин рассказал, что использование чужой банковской карты квалифицируется как кража

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Юрист Сергей Сорокин рассказал, что делать в случае находки чужого кошелька или банковской карты.
Юрист Сорокин рассказал, что использование чужой банковской карты квалифицируется как кража
  • Gettyimages.ru
  • © damircudic

В беседе с Тульской службой новостей он прокомментировал инцидент с многодетной матерью из Тулы, которая нашла банковскую карту и использовала её для оплаты в магазине. В результате против неё было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК, которой предусмотрена ответственность за кражу.

«Незаконное владение и распоряжение чужой собственностью квалифицируется по соответствующей статье Уголовного Кодекса России с назначением сопоставимого с совершённым деянием наказания. Пример этой женщины — хороший урок для всех, кто недооценивает серьёзности ситуации, которая может круто изменить жизнь в худшую сторону. Ведь статус осуждённой совсем не красит биографию», — заявил Сорокин.

Он также отметил, что уголовная ответственность распространяется и на другие находки, такие как кошелёк, и посоветовал сообщить об этом в полицию.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что до конца 2022 года все турникеты московского метро будут принимать банковские карты.

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